So hätten ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) und DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ihre schwächsten Handelstage seit Anfang März verbucht und dabei auch die US-Märkte mit nach unten gezogen. Dass die am Freitagnachmittag veröffentlichten Daten zur US-Inflation einen Wert ausgewiesen hätten, wie es ihn seit 40 Jahren nicht mehr gegeben habe, habe die Stimmung zusätzlich gedrückt. Die Verbraucherpreise seien gegenüber dem Vormonat nämlich um 1,0% geklettert und hätten um 8,6% (Vormonat: 8,3%) über dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen. Mit einer gewissen Spannung dürfe daher die FOMC-Sitzung am Mittwoch erwartet werden. Angesichts des guten Arbeitsmarktberichts im Mai und der nach wie vor hohen Inflationsdynamik bestehe aber kaum ein Zweifel daran, dass der FOMC diese Woche die Leitzinsen abermals um 50 Basispunkte anheben werde. Damit würde das Zielband auf 1,25 bis 1,5% steigen. Ansonsten halte der Kalender noch Daten zur Industrieproduktion und zum Einzelhandel bereit.



Die Aktienmärkte in Asien würden mit kräftigen Verlusten in die neue Woche starten und damit den negativen Trend der westlichen Börsen vorerst fortsetzen.



Am Rohstoffmarkt sei in der Zeit der Unsicherheit Gold wieder einmal gefragt gewesen. Als vermeintlich sicherer Hafen habe das Edelmetall um mehr als 1% auf über USD 1.870 zugelegt. Die Ölpreise hingegen hätten auf hohem Niveau leicht abgegeben.



Im Roundup-Streit habe Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) einen Erfolg verbuchen können. Ein Gericht in Missouri sei zu der Auffassung gekommen, dass das Krebsleiden eines Klägers nicht durch das Pflanzenschutzmittel von Monsanto verursacht worden sei. Die Aktie habe dennoch 2,8% tiefer geschlossen.

(13.06.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Auch am Folgetag der Sitzung der Europäischen Zentralbank war die Stimmung an den Aktienmärkten schlecht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Angesichts der rekordhohen Eurozone-Inflationsrate von 8,1% sehe der Fahrplan der EZB Anfang Juli das Ende der Nettoanleihekäufe und darauffolgend eine Leitzinsanhebung von 25 Basispunkten vor. Im September sollten die Leitzinsen um einen größeren Schritt erhöht werden, sofern sich die Inflationsaussichten nicht verbessern oder gar verschlechtern würden. Mit den höheren Inflationsprognosen von 3,5% für das kommende Jahr (bisher 2,1%) seien nun aber die Zinserwartungen weiter nach oben angepasst worden. Außerdem seien die Renditen in der Peripherie der Eurozone mit dem bevorstehenden Ende der EZB-Kaufprogramme besonders stark gestiegen - bei so manchem dürften dabei Erinnerungen an die Eurokrise aufkommen.