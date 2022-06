Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis rutschte am Mittwoch weiter zurück, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "dailyÖL".



Dabei würden sich die Notierungen moderat durch den Aufwärtstrend der Vorwochen nach unten bewegen.



Der leichte Trendbruch berge die Gefahr, dass es zu einer deutlicheren Konsolidierung komme. Abgaben bis in den Bereich der 115,77 USD seien nochmals möglich, bevor davon ausgehend das Kaufsignal der Vorwochen bestätigt werden könnte. Direkt bullisch werde es erst oberhalb der 126,21 USD. (16.06.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Brent Crude Rohöl ICE Rolling



