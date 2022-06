Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ResMed-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von ResMed Inc. (ISIN: US7611521078, WKN: 895878, Ticker-Symbol: RME, NYSE-Symbol: RMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Hildesheimer Pflegesoftware-Entwickler Medifox wechsle für rund eine Milliarde US-Dollar den Besitzer. Das amerikanische Medizintechnik-Unternehmen respektive der "Aktionär"-Tipp ResMed wolle die Technologie-Firma aus Niedersachsen übernehmen. Das gehe aus einer Pressemitteilung vom Dienstag hervor.Medifox statte beispielsweise mobile und ambulante Pflegedienste mit Dokumentations-, Personalplanungs- und Abrechnungsprogrammen aus. Vereinbart habe man einen Kaufpreis von umgerechnet 950 Millionen Euro, habe eine Agentur im Auftrag von ResMed am Dienstag mitgeteilt.Ziel der Kalifornier sei es, seine Präsenz auf dem deutschen Markt zu verstärken. Zuletzt sei ein britischer Finanzinvestor Eigentümer von Medifox gewesen. Sollten die Wettbewerbsbehörden zustimmen, könnte die Übernahme zum Jahresende vollzogen sein. ResMed wolle die Standorte, die mehr als 600 Beschäftigten sowie das Management von Medifox halten würden.Die Hildesheimer würden den Angaben zufolge nach mehreren eigenen Firmenübernahmen inzwischen einige Tausend Dienste mit ihrer Software beliefern. Durch die alternde Gesellschaft gebe es immer mehr Pflegebedarf. Im zurückliegenden Geschäftsjahr habe Medifox einen Umsatz von etwa 83 Millionen Dollar (79 Millionen Euro) gemacht. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe das 1994 gegründete Unternehmen einen bereinigten Gewinn von gut 35 Millionen Dollar (33 Millionen Euro) erzielt.Wer bei der laufenden "Aktionär"-Empfehlung (seit Ausgabe 17/2020) an Bord ist, beachtet den Stopp bei 170,00 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur ResMed-Aktie. (Analyse vom 14.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)