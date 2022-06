Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Mit dem Scheitern an der Widerstandsmarke bei 1.023 USD vergaben die Bullen bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) in der Vorwoche die Chance, eine bis dahin aussichtsreiche Aufwärtsbewegung über die Hürde in Richtung 1.066 USD fortzusetzen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei ein immer noch andauernder, steiler Abverkauf gefolgt, der schon am Montag zu einem Bruch der Unterstützung bei 948 USD geführt und damit die Erholungsphase endgültig beendet habe. Aktuell drohe schon der Bruch der Unterseite der großen Konsolidierung des letzten halben Jahres.



Kurzfristig dürfte Platin bis an die Unterstützungszone um 901 USD durchgereicht werden und dort eine kleine Gegenbewegung starten, die durchaus wieder an die 948-USD-Marke führen könnte. Allerdings stehe im Anschluss ein Bruch der Supportzone zu befürchten, der zunächst zu einem Abverkauf bis 865 und 850 USD führen dürfte. Sollte dort keine Stabilisierung eintreten, könnte Platin sogar bis 822 USD fallen. Eine Rückeroberung der Hürde bei 948 USD wäre zwar ein Zeichen für eine weitergehende Erholung. Doch erst bei einem Ausbruch über 975 und 988 USD wäre Platin dem aktuellen Abwärtsstrudel entkommen und könnte wieder bis 1.023 USD steigen. (15.06.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Platin



mehr >