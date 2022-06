Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (14.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Softwareriese Oracle habe gestern nach Schließung der US-Börsen seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert. Das Unternehmen habe beim Umsatz und Gewinn die Erwartungen geschlagen und auch bei seiner Prognose überzeugt. Die Aktie sei im nachbörslichen Handel um knapp 15 Prozent nach oben geschossen.Oracle habe im vierten Quartal seine Erlöse gegenüber dem Vorjahr um fünf Prozent (währungsbereinigt um zehn Prozent) auf 11,84 Milliarden Dollar gesteigert und damit 140 Millionen Dollar über dem Konsens der Wall Street-Experten gelegen. Auch beim bereinigten Gewinn pro Aktie habe das Unternehmen mit 1,54 Dollar ganze 17 Cent über den Erwartungen gelegen.Besonders gut angekommen sei bei den Anlegern die anhaltende starke Wachstumsdynamik in der Cloud. Die Cloud-Umsätze seien um 19 Prozent (währungsbereinigt um 22 Prozent) auf 2,9 Milliarden Dollar geklettert. Oracle-CEO Safra Catz habe dies insbesondere auf "einen erheblichen Anstieg der Nachfrage in unserem Infrastruktur-Cloud-Geschäft" zurückgeführt, das währungsbereinigt um 39 Prozent gewachsen sei."Wir glauben, dass dieser Anstieg des Umsatzwachstums darauf hindeutet, dass unser Infrastrukturgeschäft nun in eine Hyperwachstumsphase eingetreten ist", so Catz.Gründer und CTO Larry Ellison sei auf Oracles jüngste Akquisition Cerner eingegangen. Die 28 Milliarden Dollar schwere Übernahme werde Oracles Wachstum im Gesundheitssektor deutlich steigern. "Cerner und Oracle verfügen gemeinsam über alle erforderlichen Technologien, um medizinisches Fachpersonal mit besseren Informationen zu versorgen - und bessere Informationen werden das Gesundheitswesen grundlegend verändern", so Ellison.Im Rahmen des Earnings Calls habe CEO Catz gesagt, dass die Cloud-Einnahmen im laufenden Quartal um bis zu 25 Prozent und im Geschäftsjahr um mehr als 30 Prozent währungsbereinigt zulegen würden. "Diese Einnahmen könnten in dem im August endenden Zeitraum um bis zu 47 Prozent steigen, einschließlich der Cloud-Verkäufe von Cerner", habe sie hinzugefügt.Oracle hat brillante Zahlen gemeldet. Insbesondere die optimistische Prognose zeige, dass der Softwareanbieter trotz des schwierigen makroökonomischen Umfelds in der Lage sei, operativ zu performen und weiterhin stark in der Cloud zu wachsen. Zeitgleich sei dies ein gutes Zeichen für die Gesamtbranche - offensichtlich bleibe die Nachfrage nach Produktivitätssoftware ungebrochen hoch.Anleger setzen Oracle auf ihre Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.06.2022)