Trotz dieser Zielverfehlung habe die OPEC Plus bei ihrer monatlichen Sitzung am 2. Juni ihre Produktionsquoten nicht nur erhöht, sondern auch stärker nach oben angepasst, als das bislang der Fall gewesen sei. Für Juli werde eine Ausweitung der Fördermenge auf 648.000 Barrel/Tag angestrebt. Diese Erhöhung liege rund 50% über dem Wert von etwa 400.000 Barrel/Tag, den man in den vergangenen Monaten stets vereinbart habe. Insgesamt sei eine Ausweitung der Förderquote für den Juli auf insgesamt 43,205 Mio. Barrel/Tag festgelegt worden.



Im Vorfeld der OPEC Plus-Sitzung sei gemutmaßt worden, dass Russlands Förderprobleme Saudi-Arabien dazu veranlassen könnten, seinerseits einzuspringen und die Förderung über das übliche Maß hinaus und stärker als die anderen Länder auszuweiten. Das sei dann letztlich nicht geschehen, wohl auch aus Rücksicht auf Russland, das von Saudi-Arabien als wichtiger Partner angesehen werde, um die Preise am Ölmarkt auch in Zukunft beeinflussen zu können.



Die OPEC Plus habe ihre Prognose für die globale Ölnachfrage in diesem Jahr im Vergleich zum Mai praktisch gleich gelassen. Für China sei die Ölnachfrage nach oben korrigiert worden, was wohl mit der Hoffnung zusammenhänge, dass die Lockerungen hinsichtlich der Coronamaßnahmen in den Metropolen Chinas nachhaltig umgesetzt würden. (Ausgabe vom 16.06.2022) (17.06.2022/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die OPEC Plus verfehlt weiterhin ihre vereinbarten Quoten deutlich, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Bei den OPEC-Ländern habe die Produktionslücke im Mai sogar zugenommen, bei den OPEC-Partnern habe ein kleiner Rückgang der Produktionslücke verzeichnet werden können. Insgesamt sei die Lücke leicht gestiegen, auch wenn die Produktion etwas habe ausgeweitet werden können. Erneut seien insbesondere die Länder Angola und Nigeria ausschlaggebend für die Verfehlung der zu erzielenden Fördermenge der OPEC. Wartungsarbeiten auf großen Ölfeldern seien die Ursache für den moderaten Produktionsrückgang in Nigeria. Russlands Fehlbetrag von 1,26 Mio. Barrel/Tag bleibe hier aber der größte Fehlbetrag. Insgesamt habe die Differenz zwischen der vereinbarten Fördermenge an Rohöl und dem tatsächlichen Output zuletzt bei etwa -2,7 Mio. Barrel/Tag gelegen.