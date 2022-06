Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenherstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Schlechte Nachrichten für Nordex: Denn der Hersteller von Windkraftanlagen müsse für die verzögerte Vorlage seiner Quartalszahlen büßen. Die Nordex-Aktien würden aus dem SDAX und dem TecDAX herausgenommen, wie die Deutsche Börse als Indexanbieter am Mittwochabend mitgeteilt habe. Immerhin gebe es am Donnerstagmorgen auch positive Nachrichten.Die Herausnahme sei Folge der Verletzung von Basiskriterien, habe es in der Mitteilung weiter geheißen. Dabei gehe es um die fristgerechte Veröffentlichung von Quartalsberichten oder Quartalsmitteilungen. Die Änderungen würden zum kommenden Montag wirksam.Wegen eines Hackerangriffs, der Ende März bemerkt worden sei, habe Nordex Mitte Mai seine Zahlen zum ersten Jahresviertel nicht wie geplant veröffentlichen können. Weil danach zeitweise der Zugriff auf verschiedene Systeme eingeschränkt gewesen seien, hätten sich interne Abläufe verzögert, habe es damals geheißen. Der Quartalsbericht werde nun am 21.Juni veröffentlicht.Für Nordex steige das Spezialpharma-Unternehmen Medios wieder in den SDAX auf, aus dem es erst im September vergangenen Jahres herausgeflogen sei. Im TecDAX werde Nordex durch SMA Solar Technology ersetzt.Positiv werde am Markt dagegen auf einen weiteren Großauftrag reagiert. Der Stromversorger Celsia Colombia habe 63 Turbinen des Typs N155 mit insgesamt 369 MW für drei Projekte bestellt. Die Aufträge würden zudem jeweils einen Premium Service-Vertrag für die Wartung der Anlagen über eine Laufzeit von fünf Jahren mit einer Option zur Verlängerung um weitere fünf Jahre umfassen.Anleger warten deshalb vorerst weiter ab, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.06.2022)Mit Material von dpaAFX.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link