Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (17.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Einer der Gründe für die aufkommenden Probleme von Meta sei der steigende Konkurrenzdruck. Vor allem die Facebook-Plattform verliere zunehmend an Popularität bei den jungen Nutzern. Nun gehe der Konzern in die Offensive und wolle fundamentale Veränderungen an der Facebook-App vornehmen.Laut dem Branchenportal "The Verge" wolle Facebook sich praktisch zu einer Art zweitem TikTok umbauen. Im Fokus liege dabei die komplette Umgestaltung der Facebook-Feeds. Künftig sollten Nutzern mehr Inhalte von "Creators" angezeigt werden, denen sie nicht bereits folgen würden. Die Anzeige der Inhalte von Freunden und Bekannten solle im Gegenzug deutlich reduziert werden.Facebook sehe sich laut dem Portal künftig als eine Art Entdeckungs-Maschine ("Discovery Engine"). Der Fokus liege dabei nicht mehr auf Vernetzung und Kommunikation, sondern auf der KI-basierten Empfehlung von interessanten Inhalten. Vorbild solle der "For You"-Feed von TikTok sein.Eine weitere wichtige Neuerung solle die stärkere Integration des Facebook-Messengers in der Facebook-App sein. Mit dem Ziel, die User dazu zu animieren, mehr Content aus der "Discovery Engine" mit ihren Freunden zu teilen und somit mehr Traffic auf Facebook zu generieren.Ob der Plan aufgehe, werde sich zeigen. Fakt sei, Meta müsse sich angesichts des wachsenden Wettbewerbsdrucks so oder so verändern und neue Wege gehen, um seine starke Marktstellung im Social-Media-Bereich nicht zu verlieren.Anleger bleiben bei der Meta Platforms-Aktie an Bord, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link