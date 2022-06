Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

62,95 EUR +0,96% (15.06.2022, 09:54)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

63,10 EUR +1,30% (15.06.2022, 09:39)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (15.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Aktie von Mercedes sei in den letzten Tagen im Zuge der schwachen Gesamtmarktverfassung wieder deutlich unter Druck gekommen. Die Analysten würden bullish bleiben. Die Strategie von Ola Källenius stimme. Das seien die nächsten Unterstützungen für die Aktie.Bernstein Research habe zuletzt die Einstufung für Mercedes-Benz auf "outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Daniel Roeska habe das Management-Team des Autobauers dazu ermutigt, den eingeschlagenen Kurs beizubehalten. Die Grundlagen seien vorhanden, die Strategie solide und die Schlüsselelemente erfolgreicher Luxusunternehmen könnten auf das Autosegment übertragen werden, habe er in einer Studie geschrieben.Support für die Aktie habe es zuletzt auch von der HSBC gegeben. Die britische Investmentbank sehe Potenzial für das Papier bis 90 Euro. Die Luxusstrategie des Autobauers treibe die Ertragskraft weiter nach oben, doch sei das neue Margenziel zu ambitioniert, um die Zweifel der Investoren an der Nachhaltigkeit der Profitabilität zu zerstreuen, habe Analyst Edoardo Spina in einer Branchenstudie geschrieben.Die Strategie von Vorstand Ola Källenius stimme und gewinne immer mehr an Konturen. 2022 würden auf das Elektro-Flaggschiff EQS die Modelle EQE und der SUV EQB folgen. Mercedes werde dadurch auch in Zukunft von einem Anstieg des durchschnittlichen Umsatzes pro Fahrzeugprofitieren.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link