Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (15.06.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Intel: Abverkauf kurz unterbrochen - ChartanalyseDie Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) lief in den letzten Jahren seitwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese Seitwärtsbewegung habe im Jahr 2018 eingesetzt. Als untere Begrenzung dieser Bewegung habe die Unterstützungszone zwischen 42,76 und 42,04 USD gedient. Mitte Mai sei die Aktie erstmals unter dieser Zone gefallen. Zwar sei es danach zu einem Anstieg darüber gekommen, aber inzwischen habe sich der Wert unter dieser Zone etabliert. Er habe in den letzten beiden Tagen bereits die nächste wichtige Unterstützung bei 37,90 USD getestet.Der Abverkauf in der Intel-Aktie sei intakt und wohl auch noch lange nicht vorbei. Aber für einige wenige Tage könnte dieser Abverkauf jetzt unterbrochen werden. Ausgehend von der Unterstützung bei 37,90 USD sei eine Erholung in Richtung 40,31 USD oder sogar 42,04 bis 42,76 USD möglich. Sollte der Wert allerdings unter 37,90 USD abfallen, könnte die Abwärtsbewegung direkt fortgesetzt werden. Ein nächstes Ziel auf der Unterseite könnte bei 33,23 USD liegen. (Analyse vom 15.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:36,68 EUR +0,66% (15.06.2022, 08:54)