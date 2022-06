XETRA-Aktienkurs Energiekontor-Aktie:

Kurzprofil Energiekontor AG:



Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen Windkraft: Dafür steht Energiekontor (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) seit fast 30 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Windparks im In- und Ausland und wurde 2010 um den Bereich Solarenergie erweitert. Darüber hinaus betreibt Energiekontor Wind- und Solarparks mit einer Nennleistung von knapp 287 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich möchte die Energiekontor AG eine Pionierrolle einnehmen und in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.



Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Bernau bei Berlin und Potsdam. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England (Leeds), Schottland (Edinburgh, Glasgow), Portugal (Lissabon), USA (Austin/Texas und Rapid City/South Dakota) und Frankreich (Toulouse, Rouen) vertreten.



Die stolze Bilanz seit Firmengründung: 122 realisierte Windparks und sieben Solarparks mit einer Gesamtleistung von knapp 1 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von mehr als EUR 1,6 Mrd.



Das Unternehmen ging am 25. Mai 2000 an die Börse. Die Aktie der Energiekontor AG ist im General Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden. (16.06.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Energiekontor: Der Wind-Profiteur - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Energiekontor-Aktie (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) unter die Lupe.Mit dem Krieg in der Ukraine sei die Erreichung der Energiesouveränität in den kommenden Jahren zu einer Frage der nationalen und europäischen Sicherheit geworden. Dies bedeute nicht weniger als den radikalen Umbau des Energieerzeugungs- und Versorgungsmarktes mit erneuerbaren Energien als zentrale Säule eines neuen Energiesystems.Entsprechend sollten in den kommenden Jahren Ausschreibungsvolumina deutlich erhöht, mehr Flächen ausgewiesen sowie Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Mittels eines neuen Gesetzes wolle die Bundesregierung nun erreichen, dass zwei Prozent der Fläche Deutschlands bis 2032 für den Bau von Windkraftwerken ausgewiesen würden. Der Ausbau der Windenergie sei zuvor wegen fehlender Flächen ins Stocken geraten. So habe 2020 nur ein halbes Prozent der Landesfläche für Windkraft genutzt werden können. Zwar habe das Bundesjustizministerium die Referentenentwürfe zu den neuen Windenergie-Gesetzen zunächst gestoppt - allerdings nicht aus inhaltlichen, sondern aus formalen Gründen.Einer der größten Profiteure des Gesetzes wäre Energiekontor. Das Unternehmen sei einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstrecke sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Windparks im In- und Ausland. Das Management gehe davon aus, dass sich das regulatorische Umfeld positiv entwickeln werde und strebe für 2022 ein Ergebniswachstum von zehn bis 20 Prozent an. Auch für das kommende Geschäftsjahr werde mit weiterem Wachstum und einer Ergebnissteigerung gerechnet. (Ausgabe 23/2022)