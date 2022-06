Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,698 EUR +2,69% (17.06.2022, 09:07)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,496 EUR -6,64% (16.06.2022, 17:44)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (17.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die Aktie von E.ON präsentiere sich am Freitagmorgen stark. Sie gewinne auf der Handelsplattform Tradegate gut zwei Prozent auf 8,64 Euro. Beflügelt werde das Papier von einer Aufstufung der US-Investmentbank Goldman Sachs. Diese bewerte die Aktie von E.ON nun mit "buy". Bislang habe Goldman Sachs das Papier auf "neutral" gehabt.Das Kursziel von Goldman Sachs für die E.ON-Aktie liege bei 12,50 Euro. Die finanziellen Risiken im Zusammenhang mit russischen Gaslieferungen seien für Unipers größten Kunden schwer kalkulierbar, habe Analyst Alberto Gandolfi in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Er halte allerdings einen Lieferstopp sowie eine staatliche Energiepreisbremse in den zuletzt schwachen Aktien bereits mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für eingepreist. Zudem sehe Gandolfi Wertschöpfungspotenzial im Portfolio und günstige Effekte steigender Zinsen auf die Konzernschulden.Auch für den weiteren Energieversorger im DAX habe es zuletzt Kaufempfehlungen gegeben. Das US-Analysehaus Bernstein Research habe RWE auf "Ooutperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Bei den Anlegern mache sich angesichts der Diskussionen um weitreichende Reformen auf dem britischen Energiemarkt Unsicherheit breit, habe Analystin Deepa Venkateswaran in einer Branchenstudie geschrieben. Veränderungen im Hauruck-Verfahren könnten den Status von Großbritannien als "sicherer Hafen" für Investitionen in die Energiebranche unterminieren und zur Abwanderung "grüner" Investitionen führen. RWE auf "buy" mit einem Kursziel von 45 Euro bestätigt. Bei dem Energiekonzern sehe er im Mai einen Anstieg der Stromerzeugung zu Fixkosten von 6 Prozent gegenüber einem normalen Wettermonat, habe Analyst Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Damit liege die Stromerzeugung im zweiten Quartal bei plus 8 Prozent, wenn man von einem normalisierten Juni ausgehe.Die Aktie von E.ON stehe bereits seit dem Jahresanfang deutlich unter Druck, RWE habe sich lange Zeit sehr gut entwickelt, im Zuge der Marktschwäche zuletzt aber auch deutliche Verluste hinnehmen müssen. RWE bleibe aber dank eines starken grünen Portfolios einer der Gewinner der sich verändernden Energiewelt. Die Aktie bleibt aktuell der Favorit des "Aktionär" in der Branche, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link