Die Angst, dass die Zinserhöhungen in wichtigen Industrieländern in eine Rezession führen würden, habe die Wall Street deutlich belastet. Der Dow Jones-Index (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -2,42%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -3,25% und der NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -4,08% gesunken.



Delivery Hero (ISIN DE000A2E4K43/ WKN A2E4K4) wolle 2022 weiterhin im Plattformgeschäft die Gewinnschwelle erreichen. Dagegen rechne der Essensdienst-Lieferant im Integrated-Verticals-Geschäft, in dem das Quick-Commerce-Schnell-Liefergeschäft aus lokalen Lagerhäusern angesiedelt sei, nach wie vor mit einem Verlust auf Basis des bereinigten EBITDA von bis zu 525 Mio. EUR. 2023 solle beim bereinigten EBITDA die Gewinnschwelle auf Konzernebene erreicht werden.



Die unerwartete Zinserhöhung in der Schweiz und die Gasliefer-Problematik nach Europa habe die Finanzmärkte und mit ihnen auch den Euro verunsichert, der zeitweilig knapp unter 1,04 USD gefallen sei. Erst schwächere US-Konjunkturdaten hätten für eine Erholung gesorgt.



Nach einem freundlichen Start hätten die Ölpreise angesichts schwächelnder Finanzmärkte nachgegeben. Zudem hätten auch noch die unerwartet gestiegenen US-Rohöllagerbestände nachgewirkt.





Die unerwartete und deutliche Zinsanhebung in der Schweiz hat die Anleger noch weiter verunsichert und zu deutlichen Einbußen am Markt geführt.