Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, kommerzieller und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, die TLG Immobilien AG sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA), Westdeutschen (WDGA) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA) über fünf Tochterunternehmen. (13.06.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Deutsche Grundstücksauktionen-Aktienanalyse von der GBC AG:Felix Haugg, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) weiterhin zu kaufen.Die Deutsche Grundstücksauktionen AG habe das Geschäftsjahr 2021 auf allen Ebenen mit neuen Rekordwerten abgeschlossen. Der bisherige Rekord-Objektumsatz aus dem Jahr 2020 sei im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich übertroffen worden. Der Objektumsatz habe sich um 23,9% auf rund 176,87 Mio. EUR (2020: 142,75 Mio. EUR) erhöht und somit sei gleichzeitig zum achten Mal in Folge die 100 Mio. EUR-Marke beim Objektumsatz übertroffen worden.Analog zum Objektumsatz habe die Netto-Courtage zum zweiten Mal in Folge einen neuen Rekordwert erreicht. Im Jahr 2021 sei eine Netto-Courtage in Höhe von 14,53 Mio. EUR (2020: 12,71 Mio. EUR) erwirtschaftet worden. Folglich sei der Vorjahreswert nochmals deutlich um 14,3% übertroffen worden. Die Ergebnisse des Jahres 2021 seien insbesondere vor dem Hintergrund der Delta- und Omikron-Welle als überaus positiv zu bewerten. Zudem sei ein äußerst hohes Maß an Flexibilität gefordert worden, durch die teilweise erheblich unterschiedlichen regionalen Corona-Verordnungen, im Zuge der jeweiligen Live- bzw. Hybrid-Veranstaltungen. Auf diese zusätzlichen Herausforderungen sei die DGA, dank der bereits seit Jahren durchgeführten Digitalisierungsmaßnahmen und etablierten Mechanismen zur Gebotsabgabe ohne Präsenz der Bieter, exzellent vorbereitet gewesen. Dadurch hätten, im Gegensatz zum Vorjahr, alle Auktionen im Jahr 2021 stattfinden können.Insgesamt habe sich auch im Jahr 2021 gezeigt, dass das Geschäftsmodell der DGA auch in einem herausfordernden Marktumfeld erfolgreich funktioniere. Dies bestätige auch die weiterhin sehr hohe Verkaufsquote der gesamten Gruppe in Höhe von 90,5% (2020: 90,5%). Das deutlich erhöhte Objektumsatzvolumen und damit der Nettocourtage spiegele sich auch im Ergebnis der DGA wider. Zum wiederholten Mal sei in Summe die Gewinnabführung der Tochtergesellschaften auf 2,69 Mio. EUR (2020: 1,93 Mio. EUR) angestiegen. Insgesamt habe sich der Jahresüberschuss der Deutschen Grundstücksauktionen auf 2,24 Mio. EUR (2020: 2,05 Mio. EUR) erhöht, dementsprechend sei im Jahr 2021 eine Umsatzrentabilität in Höhe von 42,2% (2020: 36,3%) erzielt worden. Vor dem Hintergrund des erfolgreichsten Geschäftsjahres der langjährigen Unternehmensgeschichte schlage der Vorstand der Hauptversammlung eine Rekord-Dividende in Höhe von 1,50 je Aktie vor. Bezogen auf den aktuellen Aktienkurs in Höhe von 24,80 EUR entspreche dies einer Dividendenrendite von 6,1%.Im äußerst herausfordernden Umfeld der Corona-Pandemie habe die DGA das Geschäftsjahr 2021 mit einem neuen Rekordwert abschließen können. Jedoch würden verschiedene Faktoren, wie der Ukraine-Krieg, die gestiegene Inflation und das erhöhte Zinsniveau im Jahr 2022 zu einem schwer kalkulierbaren Geschäftsjahr 2022 führen. Die aktuellen Rahmenbedingungen mit den oben genannten Unwägbarkeiten und deren Einfluss auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen würden eine Jahresprognose äußerst schwierig machen. Nach wie vor sei der entscheidende Faktor für die DGA, wie viele Objekte eingeliefert würden und wie hoch die Nachfrage sei, um eine gute Steigerung zu erzielen. Unter Berücksichtigung aller Einflussfaktoren und angemessener Vorsicht erwarte die Gesellschaft für das Jahr 2022 einen Objektumsatz in Höhe von 150,00 Mio. EUR (2021: 176,87 Mio. EUR).Unter Berücksichtigung der neuen Rekordzahlen für das erste Quartal 2022 und dem gleichbleibenden Einlieferungsvolumen für die Sommerauktionen behalte der Analyst seine Prognose für das Jahr 2022 bei. Er erwarte weiterhin eine Netto-Courtage in Höhe von 13,95 Mio. EUR und einen Jahresüberschuss in Höhe von 2,20 Mio. EUR. In den kommenden Jahren erwarte der Analyst weiteres Wachstum, sowohl bei der Netto-Courtage als auch beim Jahresüberschuss. Folglich prognostiziere er eine Netto-Courtage in Höhe von 14,88 Mio. EUR (2023e) und 15,60 Mio. EUR (2024e) sowie einen Jahresüberschuss in Höhe von 2,26 Mio. EUR (2023e) bzw. 2,34 Mio. EUR (2024e).Die DGA habe bereits in den vergangenen zwei Geschäftsjahren gezeigt, dass das Geschäftsmodell auch in einem herausfordernden Umfeld funktioniere. Der deutsche Immobilienmarkt befinde sich, trotz des gestiegenen Zinsniveaus, in einer äußerst robusten Verfassung, wovon die Gesellschaft weiter profitieren sollte, zumal Immobilen-Investments einen guten Schutz vor steigenden Inflationsraten bieten könnten. Der Analyst habe das gestiegene Zinsniveau in seinem DCF-Modell berücksichtigt und habe den risikolosen Zinssatz auf 0,40% (bisher: 0,25%) angepasst. Die hieraus resultierende Kurszielreduktion sei durch die Prognoseanhebungen für die kommenden Jahre überkompensiert worden. Der daraus resultierende faire Wert je Aktie entspreche einem Kursziel in Höhe von 29,65 EUR (bisher: 29,50 EUR).