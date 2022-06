Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) befindet sich weiter in schwierigem charttechnischen Fahrwasser, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zu Wochenbeginn hätten die deutschen Standardwerte dabei ein erneutes Abwärtsgap (13.750 zu 13.649 Punkte) hinnehmen müssen. Das Aktienbarometer zolle damit der zuletzt beschriebenen, negativen Dreiecksauflösung Tribut. Gleichzeitig verfestige sich das jüngste MACD-Verkaufssignal. Mit dem schwachen Wochenbeginn sei der DAX® darüber hinaus unter eine weitere Trendlinie gerutscht. Gemeint sei der ehemalige Korrekturtrend seit Jahresbeginn (akt. bei 13.568 Punkten). Die nächste Unterstützung befinde sich nun in Form des Tiefs von Anfang Mai bei 13.381 Punkten. Ein Abgleiten unter dieses Level hätte den nächsten charttechnischen Nackenschlag zur Folge, denn dann müsste die Kursentwicklung seit Mitte März als Topbildung interpretiert werden.



Die 200-Wochen-Linie (akt. bei 13.206 Punkten) - verstärkt durch eine weitere Kurslücke (13.200 zu 13.107 Punkte) - definiere dann den nächsten Unterstützungsbereich. Heute dürfte es zwar zu einer technischen Aufwärtsreaktion kommen, aber das DAX® Chartbild weise weiter Schlagseite auf, zumal der S&P 500® seit Jahresbeginn mehr als 20% verloren habe und sich damit in einem Bärenmarkt befinde. (14.06.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >