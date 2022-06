Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat die Gewinne aus dem frühen Handel schnell abgegeben und notiert kurz vor Mittag einmal mehr im Minus, so Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".



Eine Gegenbewegung lasse damit nach dem Kurssturz der vergangenen Tage weiter auf sich warten. Die Angst vor Rekordinflation, steigenden Zinsen und einer Rezession gebe den Bären vielmehr weiter Rückenwind.



Vor der FED-Sitzung am Mittwoch würden die Käufer sehr zurückhaltend bleiben. Der erste Rebound-Versuch sei schnell ad acta gelegt worden. Noch würden die Schnäppchenjäger ihr Pulver damit trocken halten, auch wenn viel Geld an der Seitenlinie bereitliege. Sollte das Mai-Tief nun unterschritten werden, müsse der Blick aber sogar noch weiter nach unten gehen. (14.06.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >