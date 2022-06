Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die anfängliche Erholung des DAX® (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) bis an den ehemaligen Abwärtstrend seit Jahresbeginn (akt. bei 13.564 Punkten) ist gestern im weiteren Handelsverlauf verpufft, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Vielmehr habe das Aktienbarometer im Rahmen der längsten Verlustserie seit der Corona-Krise später sogar ein neues Verlaufstief (13.294 Punkte) hinnehmen müssen. Damit verfestige sich das jüngste MACD-Verkaufssignal immer mehr und auch die jüngsten beiden Abwärtskurslücken hätten weiterhin Bestand. Am Schwersten wiege aus charttechnischer Sicht aber der Rutsch per Tagesschlusskurs unter das Tief von Anfang Mai bei 13.381 Punkten. Das neue Verlaufstief ziehe den nächsten charttechnischen Nackenschlag nach sich. Schließlich müsse dadurch die Kursentwicklung seit Mitte März als Topbildung interpretiert werden. Die 200-Wochen-Linie (akt. bei 13.206 Punkten) - verstärkt durch eine weitere Kurslücke (13.200 zu 13.107 Punkte) - definiere nun den nächsten Auffangbereich. Perspektivisch lasse die negative Weichenstellung sogar ein Wiedersehen mit dem bisherigen Jahrestief von Anfang März bei 12.439 Punkten befürchten. Um zumindest den größten Druck vom DAX® zu nehmen, sei dagegen ein schnelles Schließen der jüngsten Abwärtskurslücke (13.649/13.750 Punkte) notwendig. (15.06.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



