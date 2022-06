Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Schon am 31.05. Mai war der Bullenzyklus beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) abgelaufen, das obere Ziel 14.925 wurde dabei verfehlt, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das sollte bald die Bullen unter Druck bringen. Zitat 01.06.: "...Die Zykluszeit für den zweiten DAX-Anstieg im grünen Preis/Zeit-Feld (Tageskerzenchart) endete gestern. Der DAX hat es in der vorgegebenen Zeit von 17 Handelstagen nicht geschafft, das Mindestziel 14.925 zu erreichen. Das kann Marktteilnehmer die auf steigende Kurse ausgerichtet sind bald in Bedrängnis bringen...". Der DAX habe daraufhin den Aufwärtstrend unterhalb von 14.330 beendet und sei dann in den letzten drei Tagen regelrecht abgestürzt.



Die DAX-Vorbörse takte bei ca. 13.590, nach einem XETRA DAX Haupthandelsschlusskurs bei 13.427. Das reiche also für einen freundlichen Handelsstart, wenn auch sprungartig. DAX 13.558 sei ein Mindestziel für eine bärische Nachtflagge. Das sage die Auswertung bekannter Kursmuster. Die DAX-Kursmuster würden andeuten, dass der Kaufwille sehr begrenzt sei. Das reiche im bärischsten Fall nur für Anstiege bis 13.558. Aber auch die Ziele 13.650 und 13.760 seien für heute zu notieren, das Hochlaufen zu diesen zwei Marken wäre vorstellbar. Es gelte: DAX = FDAX bis Freitag, 13 Uhr. Unten fehle noch das FDAX-Ziel 13.272, während der XETRA DAX schon sein Ziel 13.381 erreicht habe. (14.06.2022/ac/a/m)



