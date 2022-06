All das sei seit einigen Monaten mit erheblichen inflatorischen Tendenzen verbunden. So seien die Inflationsraten (CPI) jüngst in Deutschland (+7,9% Y/Y) und den USA (+8,6% Y/Y) so stark angestiegen wie seit den frühen 1980er Jahren nicht mehr, was die Notenbanken weltweit unter Zugzwang setze. Die FED habe mit einem historisch deutlichen Zinsschritt von 75 Basispunkten reagiert, der so auch von der Höhe her von den Märkten erwartet worden sei. Weitere Zinsschritte müssten demnächst folgen. Die EZB dürfte nun ihre zögerliche Haltung aufgeben und ebenfalls die Zinswende in Kürze einleiten.



Die europäischen Aktienmärkte hätten sich seit der letzten Kommentierung Ende April in einer volatilen Seitwärtsbewegung bewegt. Beim DAX habe die Range zwischen 13.000 und 14.600 Punkten gelegen. Allerdings habe der deutsche Leitindex seit Anfang Juni deutlich an Boden verloren, was die Analysten - neben den fundamentalen Faktoren - vor allem auf den beschleunigten, über den bisherigen Erwartungen liegenden Zinsanstieg zurückführen würden. Die Volatilität sei auf Werte von über 30 gestiegen. Insbesondere Technologiewerte mit traditionell höheren Verschuldungskennziffern, aber auch Immobilienwerte hätten z.T. erhebliche Kursabschläge hinnehmen müssen.



Nachdem die Dividendensaison nun vorüber sei, würden sich die Blicke langsam auf die Mitte Juli beginnende Berichtssaison richten. Bis dahin dürften die charttechnisch angeschlagenen Aktienmärkte in einer fortgesetzten volatilen Seitwärtsbewegung nach Orientierung suchen. Der aktuelle Zinsanstieg sei zwar ein nachhaltiger Belastungsfaktor für DAX & Co., ab einem bestimmten und wahrscheinlich nicht mehr ganz so fernen Zeitpunkt dürften die Börsen die momentane geldpolitische Neuausrichtung in vielen Währungsräumen dann allerdings auch angemessen einpreisen.



Fazit: Die durch Pandemie und Ukrainekrieg verursachten Angebotsverengungen hätten zu einer signifikanten inflationären Dynamik geführt. Die Inflationsraten seien auf lange nicht mehr für möglich gehaltene Werte gestiegen. Die Notenbanken würden durch deutliche Zinserhöhungen entgegenzuwirken versuchen, wobei die FED durch einen historischen Zinsschritt von 75 Basispunkten und die Ankündigung weiterer Anhebungen den Ernst der Lage unterstrichen habe. Die EZB hinke dieser Entwicklung noch hinterher, dürfte allerdings in Kürze ebenfalls die Zinswende einleiten. Insofern bleibe die Notenbankpolitik zunächst im Spannungsfeld von Inflationseindämmung und Abwürgen der Konjunktur gefangen.



Für die charttechnisch angeschlagenen Aktienmärkte würden die Analysten erst mit Beginn der Berichtssaison neue Impulse erwarten. Bei einer prognostizierten volatilen Seitwärtsbewegung dürften bis dahin die Blicke vieler Marktteilnehmer auf den Newsflow der Notenbanken gerichtet sein. (17.06.2022/ac/a/m)







