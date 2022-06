Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank gehöre aktuell zu den besten Werten im MDAX. Die Aktie hole nach dem Absturz letzte Woche wieder stark auf. Am Donnerstag habe die EZB-Sitzung die Märkte auf Talfahrt geschickt. Für steigende Kurse sorge heute ein erneutes Treffen der Notenbanker, das überraschenderweise außerplanmäßig stattfinde.Wie heute Morgen bekannt geworden sei, würden sich die Notenbanker der EZB ab 11:00 Uhr zu einer Sondersitzung treffen wollen. Es handle sich um ein Treffen außer der Reihe, was kurzfristig anberaumt worden sei. Ein Sprecher der Zentralbank habe gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg den Termin bestätigt.Hintergrund sollten die Marktturbulenzen der letzten Tage sein. Dabei gehe es aber wohl vor allem um die Anleihemärkte in der Eurozone und nicht die Börsen. Denn die Renditen von Staatsanleihen, vor allem in Südeuropa, seien in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen. Neben der Sorge vor einer strafferen Geldpolitik in den USA sei natürlich die EZB selbst mit ihrer für Juli angekündigten Zinswende dafür verantwortlich.Die Renditen von Staatspapieren seien gerade in Italien - aber auch anderen stark verschuldeten Ländern - in den letzten Tagen stark gestiegen. Das wecke Sorgen vor einer neuen Eurokrise. Die EZB müsse dem begegnen und könnte über Instrumente wie Anleiheaufkäufe für Beruhigung sorgen. Nicht nur die Commerzbank-Aktie schiebe das deutlich an.Das Finanzinstitut gelte als sehr zinssensitiv, da die Erlöse fast ausschließlich aus dem klassischen Kreditgeschäft kämen. Ein zu schneller Zinsanstieg, der zu wirtschaftlichen Turbulenzen wie einem Abschwung führen könnte, wäre indes auch für die Commerzbank negativ. Drücke die EZB jetzt die Renditen südeuropäischer Anleihen und signalisiere trotz der Rekordinflation behutsam bei der Zinswende vorzugehen, sollte der Wert profitieren.Mutige greifen weiter zu bei der Aktie, nach der aktuellen EZB-Sitzung könnte der Schock von letzter Woche verdaut sein, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" . (Analyse vom 15.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweise auf Interessenkonflikte: