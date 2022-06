Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen habe Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Älteren und Menschen mit Vorerkrankung zu einer Auffrischungsimpfung geraten. "Die angekündigte Sommerwelle ist leider Realität geworden. Das bedeutet auch für die nächsten Wochen wenig Entspannung", habe Lauterbach der "Rheinischen Post" (Mittwoch) gesagt.Der bisher beobachtete Sommereffekt in der Pandemie verpuffe diesmal. Grund dafür sei unter anderem, dass die aktuell zirkulierende Virusvariante sehr leicht übertragbar sei. Außerdem seien fast alle Vorsichtsmaßnahmen ausgelaufen, habe Lauterbach der Zeitung erläutert."Älteren und Vorerkrankten empfehle ich daher dringend, sich nochmal impfen zu lassen." Dies verhindere nicht unbedingt eine Infektion, aber es verhindere schwere Krankheitsverläufe.Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) habe die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwochmorgen bei 472,4 und damit fast doppelt so hoch gelegen wie vor einer Woche. Am Vortag habe der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 447,3 gelegen.Auch der Vorsitzende des Virchowbundes, Dirk Heinrich, habe zur Impfung aufgerufen - vor allem jene, die noch keinen Impfschutz hätten. "Wer noch nicht geimpft ist, sollte sich jetzt impfen lassen, um eine schwere Erkrankung zu vermeiden", habe Heinrich der "Rheinischen Post" gesagt. Der Virchowbund sei ein Verband, der die Interessen der niedergelassenen Ärzte vertrete. Auch Heinrich habe darauf hingewiesen, dass sich Ältere oder Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören würden, eine Auffrischungsimpfung abholen sollten. Die Politik habe er dazu aufgerufen, Vorbereitungen für den Herbst zu treffen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: