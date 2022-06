Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BASF habe am Montag sein Umsatzziel für neue Produkte für die Landwirtschaft bestätigt. Prompt hätten die ersten Analysten ihren Daumen gehoben. Die Aktie habe unterdessen von den positiven Impulsen kaum profitieren können und schwanke aufgrund des schwachen Gesamtmarkts um plus minus null. So sehe die Lage jetzt aus Sicht eines BASF-Managers aus.Beim weltgrößten Chemiekonzern BASF würden der Ukraine-Krieg und Lieferengpässe das Geschäft mit der Landwirtschaft bremsen. "Im ersten Quartal hatten wir gute Zahlen veröffentlicht", habe Michael Wagner, der das Nordeuropa-Geschäft in der Sparte Agricultural Solutions leite, der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Montag in Ludwigshafen gesagt. Es habe sehr viele Vorzieheffekte gegeben, da Landwirte versuchten, möglichst früh Produkte zu kaufen. BASF erziele gute Umsätze mit den Produkten, die verfügbar seien. Allerdings könne das Unternehmen bei einigen Produkten nicht die Mengen produzieren, die die Kunden nachfragten.In der Ukraine sei BASF weiterhin im Agrarbereich tätig, so Wagner. Etwa 60 bis 70 Prozent der Landwirtschaft laufe normal, der Rest sei stark vom Krieg beeinträchtigt. Allerdings sei viel Ware aus dem Vorjahr noch auf Lager und vor allem in den Betrieben in der Ukraine. Dies betreffe vor allem Weizen. Mangels logistischer Möglichkeiten sei es nicht so einfach, Ware aus dem Land zu bekommen. Dem stehe vor allem die Blockade des Hafens von Odessa im Weg. Wenn die neue Ernte komme, gebe es zudem Schwierigkeiten mit der Lagerhaltung. Dies führe zu Versorgungsengpässen und hohen Preisen für Weizen. Die Ukraine gehöre zu den größten Exporteuren von Weizen und Sonnenblumenöl.Höhere Preise für Landwirte seien für das BASF-Geschäft generell gut, weil die Kunden bereit seien, mehr zu investieren, habe Wagner eingeräumt. "Wir hatten moderate Preissteigerungen, aber nicht so stark wie in der Düngemittelindustrie."Auf der anderen Seite habe BASF steigende Kosten, da Vorprodukte teurer würden, habe der Manager erläutert. Dazu hätten Chemikalien, Verpackungen und Transportleistungen gezählt, deren Preise sehr stark gestiegen seien. Im internationalen Verkehr bekomme man kaum noch Container, um Waren zu verschiffen. Dadurch seien die Wertschöpfungsketten für Produkte sehr deutlich beeinträchtigt. Nicht jedes Produkt stehe immer genau zum gewünschten Zeitpunkt zur Verfügung, wie es in der Menge gebraucht werde."Der Aktionär" halte die BASF-Titel derzeit für sehr günstig bewertet. Die Aussichten seien alles andere als schlecht. Doch die kurzfristigen Herausforderungen würden den Kurs weiterhin belasten.Daher bleibt der DAX-Titel vorerst weiterhin nur für Mutige geeignet (Stopp: 39,00 Euro), so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.06.2022)Mit Material von dpa-AFX