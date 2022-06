"Der Aktionär" hält die sehr günstig bewerteten BASF-Titel aktuell für haltenswert. Engagierte Anleger beachten die Stopp-Marke bei 39,00 Euro. Neuengagements sollten vorerst zurück gestellt werden. Nur ganz Mutige wagen auf dem gedrückten Niveau einen Kauf, so Martin Mrowka. (Analyse vom 16.06.2022)



Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

45,98 EUR -6,88% (16.06.2022, 14:45)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

46,065 EUR -6,05% (16.06.2022, 14:30)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (16.06.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der russische Energie-Konzern Gazprom mache ernst und habe die Gas-Lieferungen nach Deutschland deutlich eingeschränkt. Darunter leide die Industrie. Besonders stark von russischem Gas abhängig sei BASF. Die Aktien des weltgrößten Chemie-Konzerns würden am Donnerstag zu den schwächsten Werten im DAX gehören. Im MDAX stehe Uniper massiv unter Druck.Während Gas zum Heizen derzeit nicht benötigt werde, leide die Industrie. In Deutschland sei der Chemie-Konzern BASF in besonderem Maße abhängig von russischem Gas. Vor allem die Produktion am Hauptstandort in Ludwigshafen benötige Gas in großen Mengen.BASF-Chef Martin Brudermüller habe bereits am vergangenen Wochenende vor drastischen Konsequenzen eines Gas-Stopps für den Chemiekonzern gewarnt. "Sollten wir kein Gas mehr zugeteilt bekommen, blieben uns für das Herunterfahren des Standorts Ludwigshafen ein paar Stunden", habe der Manager der Süddeutschen Zeitung gesagt. "Dann stünde der riesige Standort zum ersten Mal in seiner Geschichte still."Die Aktien von BASF würden am Donnerstag mit hohen Kursverlusten zu den schwächsten Werten im DAX gehören. Zeitweise würden die Papiere des Chemie-Konzerns um über sechs Prozent auf unter 46 Euro abstürzen - der tiefste Stand seit Ende Oktober 2020.Im MDAX würden Uniper-Aktien mit minus neun Prozent sogar noch stärker abrutschen. Uniper sei Deutschlands größter Importeur von russischem Erdgas, zudem müsse der Konzern Milliarden auf das Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 abschreiben.Bei BASF würden der Ukraine-Krieg und Lieferengpässe auch das Geschäft mit der Landwirtschaft bremsen. "Im ersten Quartal hatten wir gute Zahlen veröffentlicht", so Michael Wagner, der das Nordeuropa-Geschäft in der Sparte Agricultural Solutions leite.Höhere Preise für Landwirte seien für das BASF-Geschäft generell gut, weil die Kunden bereit seien, mehr zu investieren, habe Wagner eingeräumt. "Wir hatten moderate Preissteigerungen, aber nicht so stark wie in der Düngemittel-Industrie."Am Mittwoch habe BASF angesichts der hohen Nachfrage aus der Elektroautoindustrie den Ausbau seiner Produktionskapazitäten für Batterie-Materialien in China bekannt gegeben. Das BASF-Gemeinschaftsunternehmen mit dem chinesischen Anbieter Shanshan werde seine Kapazitäten in Changsha in der Provinz Hunan sowie in Shuizuishan in der Provinz Ningxia erweitern, berichte Reuters.Das Joint Venture werde damit eine jährliche Kapazität von 100 Kilotonnen für Kathoden-Materialien erreichen. Den bisherigen Wert habe BASF nicht nennen wollen. Im vergangenen Jahr habe die Produktionskapazität für Kathodenmaterialien allerdings einschließlich deren Vorprodukten 90 Kilotonnen betragen.Die Inbetriebnahme der neuen Anlagen sei für das vierte Quartal geplant. An dem Gemeinschaftsunternehmen, das in China Kathodenmaterialien und deren Vorprodukte produziere, hale BASF die Mehrheit von 51 Prozent. 49 Prozent der Anteile lägen bei Shanshan.Das Chartbild für BASF habe sich eingetrübt. Sollte die Kurszone bei knapp 46 Euro nachhaltig unterschritten werden, drohe charttechnisch ein weiterer Rutsch der BASF-Aktie Richtung 40 Euro.