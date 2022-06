Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,191 EUR -0,49% (14.06.2022, 12:31)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,204 EUR -0,50% (14.06.2022, 12:16)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,63 USD -3,51% (13.06.2022)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (14.06.2022/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Adieu: Deutsche Bank wird Negativzinsen abschaffen - AktiennewsDie angekündigte Zinswende der Europäischen Zentralbank entzieht auch den von vielen Banken erhobenen Strafzinsen den Boden, so die Experten von "FONDS professionell".Einige wenige Institute hätten schon angekündigt, diese "Verwahrentgelte" bei steigenden Zinsen abzuschaffen. Dazu gehöre nun auch die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Die Deutsche Bank habe auf die für Juli angekündigte Zinsanhebung der Europäischen Zentralbank (EZB) reagiert und am Montag (13.06.) das Ende von Strafzinsen auf Giro- oder Tagesgeldkonto angekündigt. Das berichte das "Handelsblatt". Zunächst sollten die euphemistisch "Verwahrentgelt" genannten Negativzinsen aber nur auf 0,25 Prozent halbiert werden. Im Herbst sei dann denkbar, dass die Deutsche Bank und die Postbank gar keine Negativzinsen mehr erheben würden. Das Institut sowie die zum Konzern gehörende Postbank würden seit Mitte Mai 2020 von privaten Kunden Verwahrentgelte ab 50.000 Euro auf Giro- und Anlagekonten verlangen.Der Grund für das stufenweise Vorgehen seien die Zinsschritte der EZB. Die Höhe der Strafzinsen richte sich nach den Zinsen, die Banken selbst bei der EZB für das Parken von Geld zahlen müssten. Diese so genannte Einlagenfazilität werde nun ab Juli von 0,5 auf 0,25 Prozent reduziert, entsprechend würden die aktuellen Verwahrentgelte von 0,5 Prozent halbiert. Im September sei dann laut EZB ein größerer Zinsschritt möglich, so dass die Strafzinsen ganz entfallen würden.Neben der Deutschen Bank habe auch die ING angekündigt, auf die Zinsschritte der EZB reagieren zu wollen. Ab dem 1. Juli sollten Negativzinsen für fast alle Privatkunden der Direktbank Geschichte sein. Das Vergleichsportal Verivox habe Anfang Juni sieben Banken gezählt, die die Freibeträge bei der Berechnung von Negativzinsen erhöht oder einen solchen Schritt angekündigt hätten. Zwei weitere Institute sähen sogar ganz von Verwahrentgelten ab, wie das "Handelsblatt" schreibe.Andere Banken würden noch zögern. Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100) beispielsweise wolle sich immer noch nicht festlegen, wann sie ihre Verwahrentgelte für Kunden mit hohen Einlagen zurückschrauben werde. Die Bank warte die nächsten EZB-Entscheidungen ab, habe ein Sprecher des Frankfurter Instituts am Montag auf Anfrage der Wirtschaftszeitung gesagt.