Xetra-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

12,67 EUR +1,40% (08.11.2018, 14:43)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

14,615 CHF +2,06% (08.11.2018, 15:59)



ISIN UBS Group-Aktie:

CH0244767585



WKN UBS Group-Aktie:

A12DFH



Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

0UB



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

UBSG



Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (08.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - UBS Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Schweizer Finanzkonzerns UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Ex: UBSG).Zivilklage wg. RMBS: UBS rechne damit, dass das US-Justizministerium (DOJ) eine Zivilklage wegen der Emission, des Underwritings und des Verkaufs von Residential Mortgage-backed Securities (RMBS) einreichen und noch nicht spezifizierte zivilrechtliche Geldbußen fordern werde.UBS werde sich gegen eine solche Klage mit allen Mitteln zur Wehr setzen: UBS sei der Auffassung, dass die Forderungen des DOJ nicht durch Fakten oder das Gesetz gestützt seien, und werde sich mit allen Mitteln zur Wehr setzen. UBS sei zuversichtlich bzgl. ihrer rechtlichen Position und bereits umfassend für die Verteidigung vor Gericht vorbereitet.Kein wesentlicher Originator von US RMBS, im Gegensatz zu den meisten Wettbewerbern: Aus den Finanzberichten von UBS gehe hervor, dass sie von 2006-2008 nur Originator von US RMBS in einem Volumen von ca. USD 1,5 Mrd. gewesen sei und <50% dieser Kredite besichert habe. Dies stehe nach Erachten von Venditti in deutlichem Widerspruch zu den sehr erheblichen Volumen der meisten großen Wettbewerber, die einen Vergleich mit dem DOJ geschlossen hätten. UBS habe im Zuge des Kollaps am US-Wohnimmobilienmarkt massive Verluste aus seinen Investitionen in hypothekenbezogenen Anlagen in den USA verbucht und sei der Auffassung, das schon allein diese Tatsache jeden Rückschluss auf einen absichtlichen Betrug widerlege.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die UBS Group-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy". Das Kursziel laute CHF 18,00. (Analyse vom 08.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze UBS Group-Aktie: