Kurzprofil voestalpine AG:



Die voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) ist ein international tätiger Stahl-, Verarbeitungs- und Dienstleistungskonzern mit Sitz in Österreich. Schwerpunkt der Aktivitäten sind die Produktion von hochwertigen Stahlerzeugnissen und die Weiterverarbeitung von Stahl, aber auch anderer Werkstoffe, zu Komponenten und Komplettsystemen. Der Entwicklungsfokus liegt auf Mobilitäts- und Energiemärkten. Ein wichtiger Abnehmer ist die Automobil- und Automobilzulieferindustrie sowie der Eisenbahnmarkt. (16.06.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - voestalpine: Unsicherheiten spiegeln sich im Kursverlauf wider - AktienanalyseBeim Stahlkonzern voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) hat sich das operative Ergebnis (EBITDA) 2021/22 (per Ende März) auf 2,29 Mrd. Euro ungefähr verdoppelt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Unter dem Strich habe sich der Gewinn von 31,7 Mio. Euro auf 1,33 Mrd. Euro vervielfacht. An dem Erfolg würden auch die Aktionäre beteiligt: Die Dividende solle von 0,50 auf 1,20 Euro je Aktie steigen. Allerdings habe der Konzern die Erwartungen gedämpft. Trotz gut gefüllter Auftragsbücher bis in den Sommer hinein rechne Vorstandschef Herbert Eibensteiner angesichts der weltweiten Konjunkturabkühlung mit einem Rückgang des EBITDA auf eine Bandbreite von 1,8 Mrd. bis 2,0 Mrd. Euro.Voraussetzung dafür sei, dass es zu keinen größeren wirtschaftlichen Turbulenzen wegen des Ukraine-Krieges neuen aggressiven Covid-19-Wellen oder großflächigen Unterbrechungen von internationalen Lieferketten komme. Während der Konzern für das erste Quartal noch mit einer guten Ergebnisentwicklung rechne, solle die Dynamik wie üblich über den Sommer abnehmen. Kaum einschätzbar sei angesichts der Unsicherheiten die zweite Geschäftsjahreshälfte. Ungeachtet einer guten Nachfrage werde die Automobilindustrie auch im laufenden Geschäftsjahr mit Versorgungsproblemen aufgrund von Lieferkettenunterbrechungen zu rechnen haben. Die Branche sei für voestalpine wichtig, da der Konzern die deutschen Premium-Autobauer mit hochfesten Karosserieteilen und Blechen beliefere.Den Unsicherheiten stehe die moderate Bewertung der Aktie gegenüber - ein interessantes Szenario, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 23/2022)