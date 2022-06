Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

6,99 EUR -1,08% (17.06.2022, 14:41)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

7,016 EUR -1,32% (17.06.2022, 14:26)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit über 100.000 Mitarbeitenden. In 56 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe; Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.



Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 78 Standorten in Forschung- und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft. Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 18.100 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts (Kürzel: TKAMY) in den USA gehandelt. (17.06.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Ein möglicher Börsengang der Wasserstoff-Tochter Nucera habe der Aktie von thyssenkrupp zuletzt frische Fantasie verliehen. Der traditionsreiche Stahl-Konzern müsse allerdings nun dem schwachen Marktumfeld Tribut zollen und blase ein Listing vorerst ab. An der Börse rutsche die Aktie daraufhin ins Minus.Die Pläne seien damit aber nicht beendet, habe das Unternehmen weiter mitgeteilt. Die Börsennotiz des Unternehmens - an dem thyssenkrupp etwa zwei Drittel halte und der italienische Partner De Nora etwa ein Drittel - bleibe die bevorzugte Option, um das Wachstum von Nucera voranzutreiben.Hinter thyssenkrupp lägen bewegte Zeiten. Gerade das Wasserstoff-Business könnte in Zukunft für Wachstumsimpulse beim Stahl-Konzern sorgen. Schließlich dürfte die Nachfrage nach Elektrolyseuren, die zur Produktion von grünem Wasserstoff benötigt würden, in den kommenden Jahren durch die Decke gehen.Dass thyssenkrupp vorerst von einem IPO in der derzeitigen Marktlage absehe, sei nachvollziehbar, stoße allerdings an der Börse auf keine offenen Ohren. Intraday habe das Papier nach der Entscheidung die gesamten Kursgewinne abgegeben und sei ins Minus gedreht.Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 6,00 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur thyssenkrupp-Aktie. (Analyse vom 17.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: