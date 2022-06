Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zalando-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vom Corona-Gewinner zum Lockerungsverlierer: Anleger würden Aktien von E-Commerce-Firmen bereits seit Monaten links liegen lassen. Am heutigen Donnerstag gehe es für die Papiere von Zalando und Co aber besonders kräftig nach unten. Der Grund: Düstere Nachrichten von Asos und Boohoo.Zu den Hochzeiten der Pandemie hätten insbesondere Online-Händler noch stark von den Lockdowns profitiert - die Aktienkurse seien nach oben geschnellt. Mit der Wiederöffnung des stationären Handels aber seien die Glanzzeiten vorbei gewesen. Zudem würden die Verbraucherpreise stark steigen, was für zusätzliche Belastung sorge.Inzwischen würden sich diese Entwicklungen auch in den Geschäftszahlen der Unternehmen widerspiegeln. Heute habe der britische Online-Modehändler Asos seine Prognose senken müssen und der Zwischenbericht des Online-Händlers Boohoo habe enttäuscht. Anleger hätten geschockt reagiert: Die Papiere von Asos seien um mehr als ein Viertel eingebrochen und hätten das niedrigste Niveau seit 2010 erreicht. Für Aktien von Boohoo sei es um mehr als 13 Prozent nach unten gegangen.Analysten hätten sich insbesondere zu Asos skeptisch geäußert. Die gesenkten Jahresziele für den Umsatz und den bereinigten Vorsteuergewinn seien primär auf hohe Retouren zurückgegangen, für die der Online-Modehändler den Inflationsdruck auf die Verbraucher verantwortlich mache, so Berenberg. Mit Blick auf Boohoo habe die RBC geschrieben, dass es an Vertrauen in eine Umsatzerholung fehle, speziell angesichts der nicht wettbewerbsfähigen internationalen Aufstellung.Eher ernüchternd falle auch das Fazit von J.P. Morgan aus: "Zusammen mit der Gewinnwarnung von Asos werfen die Geschäftszahlen von Boohoo noch einmal ein Schlaglicht darauf, dass stationäre Einzelhändler den aktuellen Anstieg der Verbrauchernachfrage nach Bekleidung besser auffangen als reine Online-Händler", so die Experten. (Analyse vom 16.06.2022)Mit Material von dpaAFX