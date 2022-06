Paris (www.aktiencheck.de) - Was Börsianer beunruhigt, könnte sich für den Goldpreis, der sich in den vergangenen vier Wochen kaum vom Fleck bewegte, als Balsam erweisen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Dass die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen zwischenzeitlich wieder über die Marke von drei Prozent gestiegen sei und Gold als zinslose Anlage somit an Attraktivität verliere, drücke hingegen auf die Stimmung am Goldmarkt. Für schlechte Laune hätten auch die am Dienstag veröffentlichten Daten des World Gold Council gesorgt. Danach hätten goldbesicherte ETFs im Mai Nettoabflüsse in Höhe von 3,1 Milliarden Dollar verzeichnet und damit eine vier Monate andauernde Serie von Zuflüssen beendet. In den ersten Juni-Tagen habe sich diese Tendenz - wenn auch mit vermindertem Tempo - fortgesetzt.Gleichwohl zeige ein Blick in die Finanzgeschichte, dass Gold in den kommenden Monaten seinem Nimbus als sicherer Hafen trotz mancher Wankelmütigkeit gerecht werden könnte. In der Vergangenheit habe sich Gold in schwierigen Marktphasen häufig gut entwickelt: In neun der zehn schlechtesten Quartalen des S&P 500 seit 1971 habe Gold positive Renditen verzeichnet. Die bisherige positive Jahresbilanz spreche für eine Fortsetzung dieser Tendenz - auch wenn das Jahreshoch von etwa 2.070 Dollar noch weit entfernt scheine. (13.06.2022/ac/a/m)