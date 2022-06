Tradegate-Aktienkurs Shimano-Aktie:

149,50 EUR -1,97% (16.06.2022, 08:00)



Tokio-Aktienkurs Shimano-Aktie:

21.115,00 JPY +0,19% (16.06.2022, 08:00)



ISIN Shimano-Aktie:

JP3358000002



WKN Shimano-Aktie:

865682



Ticker-Symbol Shimano-Aktie:

SHM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Shimano-Aktie:

SHMDF



Kurzprofil Shimano Inc.:



Shimano (ISIN: JP3358000002, WKN: 865682, Ticker-Symbol: SHM, Nasdaq OTC-Symbol: SHMDF) ist ein japanischer Produzent von Fahrradkomponenten und -zubehör, Angel- und Snowboard-Produkten sowie Kaltschmiedeteilen. Shimano wurde 1921 in Sakai gegründet. Knapp vier Fünftel des Umsatzes erwirtschaften die Japaner mit Fahrradkomponenten und knapp ein Fünftel mit Angelzubehör (Ruten und Rollen). Sonstige Produkte tragen etwa ein Prozent zum Umsatz bei. (16.06.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Shimano: Aktie langfristig aussichtsreich - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Shimano-Aktie (ISIN: JP3358000002, WKN: 865682, Ticker-Symbol: SHM, Nasdaq OTC-Symbol: SHMDF) unter die Lupe.Fahrradaktien hätten Anlegern in den vergangenen Jahren gute Gewinne beschert. "Die langfristigen strukturellen Faktoren, die für den Höhenflug der Branche gesorgt haben, sind weiter intakt, allerdings steht der Industrie kurzfristig zyklischer Gegenwind im Gesicht", habe Tim Bachmann, Fondsmanager des DWS Invest ESG Climate Tech, zum Weltfahrradtag am 3. Juni gesagt. So werde der Kauf von Fahrrädern weiter subventioniert, etwa durch Abwrackprämien für alte Mofas, Job-Bikes oder die kostenlose Fahrrad-Mitnahme in Zügen.Der aktuelle Gegenwind resultiere daraus, dass die Anleger die Aktien der Unternehmen aus der Fahrradindustrie als Gewinner der Coronavirus-Pandemie analog zu Netflix oder Zoom betrachtet hätten. Darüber hinaus hätten Lieferkettenengpässe und steigende Kosten für Vorprodukte wie Halbleiter für Motoren und Batteriezellen die Gewinnaussichten der Fahrradherstellet und Zulieferer belastet.Bachmann befürchte, dass "die Erwartungen immer noch zu optimistisch seien, vor allem mit Blick auf das Geschäftsjahr 2023". Jedoch seien die Bewertungsniveaus von zahlreichen Firmen schon wieder deutlich gesunken, wobei aktuell viele bereits weit unter den historischen Durchschnittsspannen gehandelt würden. Beispiel: Shimano. Der japanische Konzern sei mit einem Marktanteil von gut 80% die Nummer eins von Schaltungsgruppen für Fahrräder. Daneben möchte Shimano führend bei der Herstellung von E-Bikes werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Shimano-Aktie: