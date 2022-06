Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Seagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Seagen Inc. (ISIN: US81181C1045, WKN: A2QFAQ, Ticker-Symbol: SGT, NASDAQ-Symbol: SGEN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Big Pharma sei weiter auf der Suche nach aussichtsreichen Assets. Nachdem zuletzt Bristol-Myers Squibb bei Turning Point Therapeutics zugeschlagen habe, scheine auch Merck & Co einmal mehr seine Fühler nach Übernahmezielen im Onkologie-Sektor auszustrecken. Am Freitag habe das "Wall Street Journal" den Krebs-Spezialisten Seagen ins Spiel gebracht.Der US-Pharmakonzern Merck & Co lote einem Pressebericht zufolge eine milliardenschwere Übernahme des Biotech-Unternehmens Seagen aus. Die Gespräche liefen schon eine Weile und ein Abschluss stehe nicht unmittelbar bevor, habe das "Wall Street Journal" am Freitag geschrieben und sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen berufen.Die Zeitung zitiere allerdings mehrere Quellen mit der Aussage, dass die Verhandlungen auch lediglich auf eine Vertriebskooperation hinauslaufen könnten. Zudem seien auch andere Unternehmen an Seagen interessiert.Seagen, vormals Seattle Genetics, habe vier verschiedene Krebsmedikamente am Markt. Merck & Co müsste für die Produkte und die weitere Pipeline des Unternehmens jedoch tief in die Tasche greifen. Inklusive des Kurssprungs von knapp 13 Prozent nach Aufkommen der Übernahmegerüchte werde Seagen ein Börsenwert von gut 30 Milliarden Dollar zugesprochen.Seagen würde zweifelsohne zu Merck & Co passen und die Onkologie-Pipeline hinter dem Top-Seller Keytruda weiter stärken. Doch ein potenzieller Deal könnte am Preis und der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden scheitern. Interessierte Anleger sollten bei der "Aktionär"-Altempfehlung Seagen nun nicht mehr aufspringen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Wer bei Merck & Co investiert sei, beachte den Stopp bei 70 Euro. (Analyse vom 20.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)