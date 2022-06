Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Palladium bewegte sich in den vergangenen Monaten klar nach unten, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "dailyEDELMETALL".



Dabei sei es zuletzt zu einem Rückfall unter die bei 1.860 USD liegende Unterstützung auf neue mittelfristige Tiefs gekommen.



Mittelfristig werde eine bullische Keilformation erkennbar, auf deren Unterkante der Kursverlauf zuletzt wieder nach oben habe drehen können. Es biete sich die Chance, diesen Keil bald nach oben zu verlassen. Schaffe der Kursverlauf den Ausbruch über die 1.950 USD, könnten bald die 2.095 USD wieder erreichbar werden. Abgaben unter 1.700 USD würden hingegen für eine beschleunigte Abwärtsbewegung sprechen. (16.06.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Platin



mehr >