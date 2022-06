Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

7,857 EUR -3,88% (10.06.2022, 22:27)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

8,26 USD -4,84% (10.06.2022, 22:00)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (13.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.In einem schwachen Gesamtmarkt sei gegen Ende der letzten Handelswoche auch der Kurs der Palantir-Aktie wieder gesunken. Unterdessen arbeite der Spezialist für Datenanalyse und -verarbeitung daran, sich den nächsten Großauftrag zu krallen. Palantir dürfte dabei ganz gute Chancen haben, denn ernsthafte Konkurrenz gebe es kaum.Palantir bewerbe sich darum, die Software-Grundlage für das staatliche Gesundheitssystem in Großbritannien zu legen. Das berichte die Financial Times. Demnach gehe es um einen Auftrag über fünf Jahre i.H.v. 360 Mio. GBP. Die Aufgabe: Daten aus unterschiedlichen Quellen miteinander zu verbinden. Die Auftragsvergabe solle bis November erfolgen. Als potenzielle Konkurrenten gelten in erster Linie Unternehmensberatungen, die sich mit großen Softwarehäusern wie Oracle zusammentun würden. Allerdings sei Palantirs Foundry-Software bereits in der Corona-Krise an verschiedenen Stellen erfolgreich zum Einsatz gekommen. Palantirs Software gelte daher als erste Wahl.Bislang habe Palantir seine Anleger v.a. Geld gekostet. Wann der nachhaltige Sprung in die Profitabilität gelingen solle, sei unklar. Dementsprechend volatil sei der Kursverlauf im aktuellen Börsenumfeld. Daher gelte: Auch wenn Palantir grundsätzlich spannende, funktionierende Produkte zu bieten habe und auch künftig neue Deals mit staatlichen Stellen und Privatunternehmen folgen dürften, sei die Aktie derzeit kein zwingender Kauf, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Palantir-Aktie: