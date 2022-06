Bonn (www.aktiencheck.de) - Auf ihrer Tagung beschloss die OPEC+, auf die üblichen monatlichen Fördermengenerhöhungen um rund 430.000 Fässer pro Tag (b/d) zu verzichten und die Produktion im Juli und August in monatlichen Schritten von 648.000 b/d zu steigern, so die Analysten von Postbank Research.



Technisch gesehen habe das Kartell beschlossen, die für drei Monate geplante Produktionssteigerung innerhalb von zwei Monaten vorzunehmen. Dies dürfte jedoch nur minimale Auswirkungen auf die Ölproduktion haben. Erstens seien die Quoten für die höheren Fördermengen anteilig erhöht worden. Das bedeute, dass auch Länder, die mit Produktionsschwierigkeiten zu kämpfen hätten, eine noch höhere Quote erhalten würden. Zweitens könne im Rahmen der OPEC+-Vereinbarung ein Mitglied den Ausfall anderer Mitglieder nicht ausgleichen, so dass realistischerweise nur die großen Produzenten die Produktion erhöhen würden. Schließlich dürfte die russische Produktion weiterhin strukturell rückläufig sein. Daher dürften sich die Auswirkungen dieser OPEC+-Produktionssteigerungen in Grenzen halten.



Die Entscheidung der OPEC+ dürfte kaum Auswirkungen auf den Ölmarkt haben. (13.06.2022/ac/a/m)



