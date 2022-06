NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

41,23 USD +6,51% (15.06.2022)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



NASDAQ-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (16.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Novavax: Notfallzulassung für den Coronavirus-Impfstoff empfohlen - AktienanalyseDas Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA hat eine Notfallzulassung für den Coronavirus-Impfstoff des US-Herstellers Novavax (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) empfohlen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Dafür hätten sich die Mitglieder des Gremiums nach stundenlanger Diskussion mit 21 von 22 Stimmen bei einer Enthaltung ausgesprochen. Das Abstimmungsergebnis sei für die FDA nicht bindend, meist folge die Behörde aber der Einschätzung der Berater. Auch die Arzneimittelbehörde CDC müsse sich dem noch anschließen. Wer nun geglaubt habe, die Notfallzulassung für das Präparat, das ein sogenannter Proteinimpfstoff sei, würde umgehend erfolgen, sei eines Besseren belehrt worden. Weil Novavax der FDA erst vor wenigen Tagen die Informationen über die Produktionskapazitäten in Bezug auf Qualität und Quantität erbracht habe und diese erst noch geprüft werden müssten, ziehe sich die Zulassung noch hin.Entsprechend groß seien die Zweifel an der Börse: Die Novavax-Aktie habe sogar ein neues Jahrestief markiert. Seit den Höchstständen habe der Titel nun 87,5 Prozent verloren. Nach der Zulassung bleibe abzuwarten, inwieweit sie das Geschäft ankurbeln werde. Die Hoffnung richte sich darauf, dass das Novavax-Vakzin im Herbst großflächig als Booster eingesetzt werde - vor allem bei US-Bürgern, die den MRNA-Impfstoffen skeptisch gegenüberstünden. (Ausgabe 23/2022)Börsenplätze Novavax-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:38,30 EUR -2,82% (16.06.2022, 10:45)