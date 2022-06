Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,846 EUR -3,09% (13.06.2022, 09:11)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,05 EUR -2,43% (10.06.2022)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 39 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (13.06.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenherstellers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld der vergangenen Woche sei auch die Nordex-Aktie wieder stärker unter Druck geraten. Aktuell würden die Papiere des Turbinenbauers an der 10-Euro-Marke notieren, der erneute Rücksetzer in den einstelligen Kursbereich drohe. Ein neuer Auftrag aus Serbien könnte dem SDAX-Titel allerdings neuen Schwung verleihen.Nordex liefere 22 Turbinen des Typs N149/4.X aus der Delta4000-Serie mit einem Volumen von insgesamt 105 Megawatt nach Serbien. Zu dem Auftrag gehöre auch ein Premium-Service-Vertrag über 25 Jahre. Nordex sei damit erstmals in Serbien tätig. Betreiber des Windparks seien die serbische MK Group und der slowenische ALFI Green Energy Fund."Es freut uns, dass wir mit dem Projekt Krivaca unseren ersten Schritt in den sehr vielversprechenden serbischen Markt gehen können", habe sich Nordex-Vertriebsvorstand Patxi Landa entsprechend zufrieden gezeigt. "Wir sind hoch motiviert, unsere Zusammenarbeit mit der serbischen MK Group und dem slowenischen ALFI Green Energy Fund zu beginnen und sie mit unserer Technologie bei einer nachhaltigen Stromerzeugung im Land zu unterstützen."Anleger warten deshalb vorerst weiter ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: