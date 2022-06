Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

21,08 EUR +6,57% (20.06.2022, 11:56)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

20,77 USD +8,29% (17.06.2022, 22:04)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (20.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Elektroautobauers Nio steche in der neuen Woche mit deutlichen Kursgewinnen hervor. An der Heimatbörse in Hongkong beende das Papier den Handel mit 10 Prozent im Plus. Ein Grund: Die chinesische Bank CICC habe eine Kaufempfehlung für das Unternehmen ausgesprochen.CICC sehe Nio als einen Marktführer für Elektrofahrzeuge in der Oberklasse und hebe das Geschäftsmodell mit Premium-Services, wie etwa der Batteriewechseltechnologie, hervor. Der Autobauer werde ebenfalls von der Produktoffensive profitieren - mit dem zuletzt neu vorgestellten SUV ES7 habe Nio insgesamt sechs Modelle im Angebot.Für 2024 plane das Elektroauto-Start-up über eine neue Marke ein Modell für den Massenmarkt. Mittel- bis langfristig werde Nio damit von Skaleneffekten bei der Technologieentwicklung und Service-Systemen profitieren.Das breite Angebot an Elektrofahrzeugen und die ebenfalls starke Software würden bei Nio optimistisch stimmen. "Der Aktionär" ist von der Nio-Aktie überzeugt und mutige Anleger können einen Einstieg wagen, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link