ISIN Mutares-Aktie:

DE000A2NB650



WKN Mutares-Aktie:

A2NB65



Ticker-Symbol Mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil Mutares SE & Co. KGaA:



Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX), München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen.



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sanierungsspezialisten Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) unter die Lupe.Mutares baue das Portfolio mit unverändert hoher Dynamik aus: Ende Mai sei bereits die sechste Akquisition in 2022 vereinbart worden. Eine weitere Anleiheemission im Volumen von 175 Mio. Euro solle das rasante Wachstum absichern - und ein IPO einen Teil des erzielten Wertzuwachses bei der Donges Group realisieren.Die jüngste gemeldete Akquisition eines Teils der Aktivitäten von Mann+Hummel im Bereich der Produktion von Kunststoffteilen mit einem Umsatz von 500 Mio. Euro stärke die Bestandsbeteiligungen LMS und SFC Solutions und könnte im Verbund einen Automobilzulieferer mit 1,3 Mrd. Euro Umsatz entstehen lassen. Ähnlich sei Mutares in der Vergangenheit bei der Donges Group vorgegangen, von der der mutmaßlich profitabelste Teil, die Nordec Group, noch im Juni in Finnland an die Börse gebracht werden solle. Ein Verkauf von Aktien aus dem Bestand solle dabei bis zu 22 Mio. Euro in die Kassen von Donges spülen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mutares-Aktie: