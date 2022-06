Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (17.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe am Freitag grünes Licht für den Einsatz des Moderna-Coronavirus-Impfstoffs bei Kindern im Alter zwischen sechs Monaten und fünf Jahren gegeben. Nachdem zuvor nur der Impfstoff des Konkurrenten Pfizer und seines deutschen Partners BioNTech zugelassen gewesen sei, sei dadurch de facto eine Wahlmöglichkeit für die Eltern geschaffen worden. An der Börse ziehe die Moderna-Aktie derweil am Freitag deutlich an.Nachdem ein Beratergremium der FDA den Einsatz des Moderna-Impfstoffes bereits am Mittwoch empfohlen habe, habe die FDA nun sowohl dem Impfstoff von Moderna als auch dem BioNTech/Pfizer-Vakzin am Freitag die Notfallzulassung erteilt.Nachdem die FDA den Impfstoffen von Moderna und BioNTech die Notfallzulassung erteilt habe, stehe nun die mögliche Zulassung der Omikron-Impfstoffe auf dem Programm. Werde hierbei ebenfalls ein Erfolg verzeichnet, dürfte dies die Aktien weiter stützen."Der Aktionär" favorisiert hier weiterhin die Aktie von BioNTech, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: