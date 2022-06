Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (13.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In diesem Bärenmarkt mit steigenden Zinsen komme es in erster Linie auf geringe Verschuldung, hohe Profitabilität und Margenstärke an. Unternehmen, die diese Attribute mitbringen würden, würden gestärkt aus der Krise hervorgehen und womöglich die niedrigen Bewertungen an der Börse für Übernahmen nutzen. Das trefffe auch auf Microsoft zu.Der Softwareriese habe seinen operativen Cashflow in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt um rund 15 Prozent gesteigert. Für das laufende Geschäftsjahr werde sogar ein Wachstum des operativen Cashflows um 26 Prozent auf 76,74 Milliarden Dollar erwartet.Das Unternehmen komme derzeit auf eine Netto- und Free-Cash-Flow-Marge von jeweils 35 Prozent und 40 Prozent. Die Eigenkapitalquote liege bei knapp 50 Prozent, bei einer Netto-Cash-Position von rund 27 Milliarden Dollar.Diese Finanzkraft bringe Microsoft in die komfortable Lage, trotz des schwierigen makroökonomischen Umfelds auf Einkaufstour zu gehen und solche Übernahmen wie den Kauf von Activision Blizzard für rund 69 Milliarden Dollar zu tätigen. Wie oben erwähnt, könnte Microsoft diese gigantische Summe theoretisch alleine aus dem operativen Cashflow bezahlen, der für das laufende Fiskaljahr erwartet werde.Anleger bleiben an Bord, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Microsoft-Aktie. (Analyse vom 13.06.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link