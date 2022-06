Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

55,90 EUR -5,41% (13.06.2022, 15:52)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

59,54 USD -4,14% (10.06.2022, 15:38)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (13.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Zuletzt habe sich das Umfeld für JinkoSolar deutlich verbessert. Die Pläne von US-Präsident Joe Biden einige Solar-Zölle aufzuheben, hätten der Aktie des Solarmodulherstellers deutlich beflügelt. Doch auch die JinkoSolar-Aktie habe innerhalb des schwachen Gesamtmarkts deutlich nachgegeben, wodurch ihr ein starkes Kaufsignal entgehe. So sei jetzt die Lage.Vor einem Monat habe die Aktie von JinkoSolar nach heftigen Kursausschlägen einen steilen Rebound gestartet. Zügig sei sie über die Widerstände am GD50 und GD200 geklettert und nach einer 50-prozentigen Rally sogar über den doppelten Widerstand bei 65 Dollar gesprungen. Das dabei abfallende Handelsvolumen sollte Tradern bereits eine Warnung sein: Zwei Handelstage nach dem Ausbruch sei der Titel in einem schwachen Marktumfeld erneut unter diese Marke gerutscht.Obendrauf würden nun Verkaufssignale beim MACD- und Stochastik-Indikator das Chartbild weiter eintrüben. Somit sei es jetzt von großer Bedeutung, dass der Support bei 57,70 Dollar als Sprungbrett dienen könne. Sollte der Kurs jedoch auch unter diese Unterstützung fallen, seien kurzfristig weitere Rücksetzer bis mindestens an das Volume-Peak bei 52 Dollar zu erwarten. Darunter dürfte der GD200 bei aktuell 50,06 Dollar Halt bieten.Neueinsteiger sollten aktuell eine Stabilisierung abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur JinkoSolar-Aktie. (Analyse vom 13.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: