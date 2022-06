Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vereinigtes Königreich / Verbraucherpreise (Mittwoch, 22. Juni 2022): Im Vereinigten Königreich setzt sich der Anstieg der Verbraucherpreise fort, so die Analysten der DekaBank.Norwegische Zentralbank / Zinsentscheid (Donnerstag, 23. Juni 2022): Die Norwegische Zentralbank verfolge eine sehr transparente Geldpolitik und veröffentliche mit ihren Prognose-Updates quartalsweise auch einen Leitzinsausblick für die nächsten drei Jahre. So stünden beim Zinsentscheid im Juni ein Prognose-Update und der Leitzinsschritt von 0,75% auf 1,00% an. Weitere Leitzinserhöhungen seien zuletzt quartalsweise bis zum leicht restriktiven Niveau von 2,50% Ende 2023 avisiert gewesen. Doch die Norges Bank sei bereit, schneller zu straffen, sollte sich der Inflationsanstieg persistenter als erwartet erweisen. Im Mai habe die Inflationsrate mit 5,7% deutlich über den Erwartungen der Notenbanker gelegen, sodass mit Aufwärtsrevisionen der Inflationsprognose zu rechnen sei. Im Fokus stehe, ob dies Anlass genug für einen steileren Leitzinspfad sein werde.Deutschland / ifo-Geschäftsklima (Freitag, 24. Juni 2022): Die deutsche Wirtschaft habe sich im ersten Quartal 2022 noch über der Nulllinie halten und die Wirtschaftsleistung 0,2% im Vergleich zum Vorquartal zulegen können. Angesichts der anhaltenden Probleme aus hohen Energiepreisen, hoher Inflation, gestörten Lieferketten, Materialengpässen, Arbeitskräftemangel und zunehmenden Zinsbelastungen werde es im zweiten Quartal nicht einfacher für die deutsche Wirtschaft. Daher dürfte auch das ifo-Geschäftsklima im Juni auf einem niedrigen Niveau verharren, welches die Schwierigkeiten der Unternehmen widerspiegele. Eine leichte Verbesserung der Geschäftserwartungen würde vor dem Hintergrund des niedrigen Ausgangsniveaus daran nichts ändern. (17.06.2022/ac/a/m)