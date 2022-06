Hensoldt komme zudem auch in den TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) und ersetze dort das Strahlen- und Medizintechnikunternehmen Eckert & Ziegler (ISIN DE0005659700/ WKN 565970). Den TecDAX-Platz von Nordex bekomme SMA Solar Technology (ISIN DE000A0DJ6J9/ WKN A0DJ6J).



Nordex müsse seinen Platz in den beiden Indices nicht wie die anderen Werte wegen einer zu geringen Marktkapitalisierung räumen, sondern zu spät vorgelegter Zahlen zum ersten Quartal. Das Unternehmen sei im April Ziel einer Cyberattacke gewesen und habe die Zahlenvorlage wegen der dadurch ausgelösten IT-Probleme verschieben müssen. Geplant sei sie aktuell für den morgigen Dienstag (21. Juni).



Wichtig seien Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indices real nachbilden würden (physisch replizierende ETF). Dort müsse dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben könne.



Mit Material von dpa-AFX (20.06.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nur wenige Monate nach dem Abstieg aus dem DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) kehrt der Konsumgüterhersteller Beiersdorf (ISIN DE0005200000/ WKN 520000) wie von Experten erwartet zurück in die erste Börsenliga, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär".Dafür steige - ebenfalls wie erwartet - der Essenslieferdienst Delivery Hero (ISIN DE000A2E4K43/ WKN A2E4K4) in den MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) ab. Im Index der mittelgroßen Werte werde außerdem der Betreiber von Wind- und Solarparks Encavis (ISIN DE0006095003/ WKN 609500) aufgenommen, der bisher eine Ebene tiefer im SDAX (ISIN DE0009653386/ WKN 965338) notiert gewesen sei und nun seinen Platz mit dem Finanzdienstleister Hypoport (ISIN DE0005493365/ WKN 549336) tausche.