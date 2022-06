Am Freitag sei es dann an den Aktienmärkten immerhin zu einer ansatzweisen Stabilisierung gekommen, wobei einige Indices wenig verändert geschlossen hätten, andere moderat hinzugewonnen hätten. Leicht abwärts sei es bei den Benchmarkrenditen gegangen. Es dürfe aber nicht vergessen werden, dass etwa die österreichische 10-jährige Staatsanleihe mittlerweile bei 2,23% und damit 215 Basispunkte höher als zu Jahresbeginn rentiere!



Der Ausgang der Frankreich-Wahlen dürfte vor dem Hintergrund des Verfehlens einer absoluten Mehrheit der Macron-Fraktion in den französischen Parlamentswahlen heute das Börsengeschehen mitgestalten, ansonsten stünden wenige Impulse von Datenseiten an. Ein Blick auf die Indikationen lasse einen wenig veränderten Handelsstart bei den europäischen Leitindices erwarten. In Asien zeige sich heute ein gemischtes Bild. Während chinesische Aktienindizes überwiegend zulegen würden, würden in Japan und Südkorea Kursverluste verbucht.



Im weiteren Wochenverlauf würden dann aber vor allem die Schnellschätzungen zu den Einkaufsmanagerumfragen (Donnerstag) und der deutsche ifo-Index (Freitag) in den Fokus der Investoren rücken, da hier wertvolle Rückschlüsse über die aktuelle Widerstandskraft der Konjunktur vor dem Hintergrund all der Widrigkeiten gezogen werden könnten.



Die Ölpreise hätten sich in den letzten Tagen angesichts der zunehmenden Wachstumsrisiken schwächer gezeigt. Das habe in der abgelaufenen Woche auch die Energieaktien belastet. Der Sektor sei heuer bislang der klar beste vor dem Hintergrund des Höhenrausches beim Ölpreis gewesen. In den letzten fünf Handelstagen sei es aber beim MSCI World Energie (in EUR) um knackige 15% abwärts gegangen. Der Goldpreis sei dagegen zuletzt vergleichsweise stabil gewesen. Am Freitag habe das Edelmetall moderat zugelegt. Weiterhin im Abverkaufmodus würden sich hingegen die Krypto-"Währungen" präsentieren. Deren erster Vertreter, der Bitcoin, notiere aktuell bei knapp über USD 20.000. (20.06.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die letztwöchige Bilanz an den internationalen Aktienmärkten fällt ernüchternd aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe sich um 4,5% verbilligt und der breite US-Markt, gemessen am S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), gar um 5,8%. Seit Jahresbeginn würden sich die Verluste bei der Eurozone-Benchmark nunmehr genau auf 20% summieren und beim US-Pendant seien es 22,9%. Damit seien die beiden Regionen nun "offiziell" in einem Bärenmarkt.