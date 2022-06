Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im laufenden Jahr seien auch Banktitel unter die Räder gekommen, denn die geopolitischen Unsicherheiten würden fast keinen Sektor an der Börse kalt lassen. Mittlerweile seien viele Aktien aber auch aus historischer Sicht sehr günstig bewertet. Vieles dürfte damit eingepreist sein. Das könnte auch auf die Deutsche Bank zutreffen.Dieses Jahr solle die Sanierung des Institutes abgeschlossen sein. Als 2019 die Sanierung begonnen habe, hätten wenige Experten an einen Erfolg geglaubt. Nun sehe es anders aus, trotz zahlreicher Unsicherheiten. Der Konsens rechne für 2022 mit einer Kosten-Ertrags-Quote von rund 73 Prozent. Zwar wolle das Management der Bank bei 70 Prozent landen, vergangenes Jahr sei man indes noch bei 83 Prozent gewesen. So oder so wäre die Effizienz damit deutlich gesteigert.Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar sei auch die Deutsche Bank-Aktie stark abgestürzt. Die Bewertung sei allerdings zuvor schon günstiger gewesen als die der Peers. Aktuell liege das für 2022 erwartete KGV bei knapp unter 6, der Schnitt der Konkurrenz liege bei 8. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis erreiche 0,32, die Wettbewerber durchschnittlich 0,64. Der Abschlag erscheine zunehmend ungerechtfertigt. Die Anleger würden also viel Negatives einpreisen, was Aufwärtspotenzial biete.Mutige können eine Position aufbauen, Investierte bleiben dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: