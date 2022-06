Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Schon am 31.05. Mai war der Bullenzyklus beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) abgelaufen, das obere Ziel 14.925 wurde dabei verfehlt, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das sollte bald die Bullen unter Druck bringen. Zitat 01.06.: "...Die Zykluszeit für den zweiten DAX-Anstieg im grünen Preis/Zeit-Feld (Tageskerzenchart) endete gestern. Der DAX hat es in der vorgegebenen Zeit von 17 Handelstagen nicht geschafft, das Mindestziel 14.925 zu erreichen. Das kann Marktteilnehmer die auf steigende Kurse ausgerichtet sind bald in Bedrängnis bringen...". Es sei soweit; der DAX habe den Aufwärtstrend unterhalb von 14.330 beendet und stürze nun regelrecht ab.



Grundsätzlich könne sich der DAX auf übergeordneter Zeitebene frühestens bei 13.380 neu aufbauen, um einen weiteren Anstiegsversuch Richtung 14.815 (KLIPPE) zu starten. Habe der DAX am Freitag noch bei 13.761 geschlossen, was schon mehr als 100 Punkte unter dem eigentlich realistischen Ziel 13.871 gelegen habe, gehe es heute früh noch eine Etage tiefer. Getrieben durch unlimitiert verkaufende Sonntagsleser komme es zum gefürchteten Montags-Gap down. Die Vorbörse takte bei ca. 13.550, -200 Punkte tiefer. Zu beachten sei sofort eine BIG PICTURE Unterstützungszone bei 13.597/13.570, aus horizontaler Jahr 2022 AORTA-Linie und dem 200 Wochendurchschnitt. (13.06.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >