Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit dem bisherigen Jahrestief bei 12.439 Punkten hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) steigende Tiefpunkte, aber auch fallende Hochs (14.925 bzw. 14.709 Punkte) ausgebildet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In der Konsequenz sei ein Dreiecksmuster entstanden, welches am vergangenen Freitag unter Druck geraten sei. So habe die jüngste Kursschwäche nicht nur für ein Abwärtsgap (14.187/14.121 Punkte) gesorgt, sondern auch für ein Abgleiten unter die untere Dreiecksbegrenzung (akt. bei 13.961 Punkten). An diesen beiden charttechnischen Phänomenen würden sich die aktuellen Herausforderungen der deutschen Standardwerte bestens festmachen lassen, zumal auch der trendfolgende MACD zum Wochenende ein neues Ausstiegssignal geliefert habe. In diesem Kontext möchten die Analysten nochmals an die Bedeutung der alten Ausbruchszone bei 13.800/13.500 Punkten erinnern. Um weiteren charttechnischen Schaden zu vermeiden, sollte das Aktienbarometer diese Marken unbedingt verteidigen. Ansonsten stecke die 200-Wochen-Linie (akt. bei 13.206 Punkten) die nächste wichtige Rückzugslinie ab. Um den DAX dagegen kurzfristig zu stabilisieren, sei ein schnelles Schließen des o. g. Gaps vonnöten. (13.06.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >