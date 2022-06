Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (17.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Dass Europas Banken vor einer Konsolidierung stünden, sei im Grunde ein Evergreen. Nun könnte jedoch tatsächlich der Startschuss fallen. Die französische BNP Paribas habe Insidern zufolge ein Auge auf die niederländische Konkurrentin ABN Amro geworfen. Davon profitiere auch die Commerzbank, die seit vielen Jahren als vorrangiges (Übernahme-)Ziel betrachtet werde.Konkret: Die Franzosen hätten jüngst mit der niederländischen Regierung über eine mögliche Übernahme der seit der Finanzkrise verstaatlichten Bank sprechen wollen, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen gesagt. Allerdings habe die Regierung aktuell wohl kein Interesse an einem Komplettverkauf.Sie könnte vielmehr erwägen, Aktien am Markt zu veräußern, um Geld einzuspielen, aber auch eine gewisse Kontrolle über das Finanzinstitut zu behalten. Zudem hätten auch andere Banken Interesse an ABN Amro bekundet. Ob es zu offiziellen Offerten komme, sei aber noch nicht entschieden. Weder die BNP Paribas noch ABN Amro hätten sich Bloomberg gegenüber äußern wollen.Die Aktien von ABN Amro seien auf die Nachricht hin um 17 Prozent nach oben geschnellt, die von BNP Paribas hätten ihr Tagesplus auf rund drei Prozent ausgebaut. In Frankfurt hätten die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank zugelegt. Insbesondere die Commerzbank sei den vergangenen Jahren immer wieder als mögliches Ziel einer europäischen Branchenkonsolidierung genannt worden.Mutige springen aufgrund der guten Langfrist-Perspektiven noch auf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 11,00 Euro. (Analyse vom 17.05.2022)Mit Material von dpa-AfXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link