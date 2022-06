Andere würden darauf hinweisen, dass sich am heftigen Makro-Gegenwind nichts geändert habe und eine nachhaltige Erholung an den Märkten erst möglich sei, wenn die FED wieder den Fuß vom Gas nehme und eine Rezession habe abgewendet werden können. Zudem sei die Angst vor weiteren Ausfällen bei Krypto-Projekten groß.



Trotz der aktuellen Erholung bleibe die Lage am Kryptomarkt angespannt und auch die Stimmung unter den Marktteilnehmern sei unverändert schlecht. In diesem Umfeld brauche es nicht viel, um eine weitere Verkaufswelle auszulösen. DER AKTIONÄR bleibt auf lange Sicht zwar bullish für Bitcoin und Ethereum, rät derzeit aber davon ab, ins fallende Messer zu greifen.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin, Ethereum.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (20.06.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Kryptomarkt startet am Montag mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche, hatte am Wochenende aber erneut mit heftigen Turbulenzen zu kämpfen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC, WKN: nicht bekannt) und Ethereum seien dabei unter wichtige Chartmarken und auf neue Mehrjahrestiefs gefallen. Ob der Boden damit nun endlich erreicht sei, da würden die Meinungen allerdings auseinandergehen.Nachdem der Bitcoin am Samstagvormittag die charttechnisch und psychologisch wichtige Marke von 20.000 Dollar unterschritten habe, sei er im Tagesverlauf noch bis auf 17.709 Dollar getaumelt. Das sei nicht nur der tiefste Stand seit rund 19 Monaten und das erste Mal überhaupt, dass der Bitcoin nach einem neuen Allzeithoch noch einmal unter den Höchststand des vorangegangenen Marktzyklus zurückgefallen sei.Ethereum sei dabei zeitweise unter die 1.000-Dollar-Marke gefallen und habe bei 896,11 Dollar ebenfalls ein neues Mehrjahrestief erreicht. Die kumulierte Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarkts sei kurzzeitig auf unter 800 Milliarden Dollar geschrumpft.Ob der aktuelle Rebound bereits der Beginn einer Trendwende am Kryptomarkt oder doch nur ein kurzes Strohfeuer sei, da würden sich derzeit die Geister scheiden. Aus technischer Sicht sind Bitcoin und Co nach den Verlusten der letzten Monate klar überverkauft und daher reif für eine Gegenbewegung, würden die einen sagen.