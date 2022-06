Zumindest kurzfristig müssten sich Investoren jedoch auf weitere schwere Turbulenzen einstellen. Die zyklische Entwicklung des Kryptomarkts mit teils dramatischen Kursverlusten sei mit Blick auf die bewegte Vergangenheit der jungen Assetklasse nicht ungewöhnlich, für aktuell Betroffene aber natürlich trotzdem schmerzhaft.



Wer langfristig investiert sei und bis zu diesem Zeitpunkt durchgehalten habe, sollte sich von diesem Szenario aber trotzdem nicht in die Flucht schlagen lassen. Neueinsteiger würden jedoch eine Gegenbewegung oder zumindest eine nachhaltige Stabilisierung im Chart abwarten, ehe sie einen Fuß in die Tür stellen würden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Kryptomarkt reagiert mit Verzögerung auf die US-Konjunkturdaten am Freitag und startet mit deutlichen Verlusten in die neue Woche, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Auch der Bitcoin könne sich diesmal nicht entziehen und sei am frühen Morgen zeitweise bis auf rund 25.100 Dollar zurückgekommen. Gehe es jetzt den letzten verbliebenen Bullen an den Kragen?Mit dem Kursrutsch am Montag hole der Bitcoin das nach, was der US-Aktienmarkt und einige Altcoins bereits am Freitag durchlebt hätten: Eine erneute Verkaufswelle als Reaktion auf die weiter und stärker als erwartet gestiegene Inflation in den USA.Im Vergleich zu den großen US-Indizes habe sich die digitale Leitwährung am Freitag noch relativ stabil gehalten. Die Erkenntnis, dass die bisherigen Maßnahmen der FED offenbar nicht ausreichen würden, um die Teuerungsrate zu bremsen, würden inzwischen aber auch beim Bitcoin voll durchschlagen. Am frühen Montagmorgen sei der Kurs an einigen Handelsplätzen bis in den Bereich von 25.000 Dollar zurückgekommen und damit auf den tiefsten Stand seit rund eineinhalb Jahren gefallen.Knapp oberhalb davon verlaufe die 200-Wochen-Linie - eine wichtige langfristige Durchschnittslinie, die in der Vergangenheit mehrfach getestet, aber nie nachhaltig unterschritten worden sei. Entsprechend groß seien nun die Hoffnungen der verbliebenen Bullen, dass die massive Unterstützung auch diesmal halte und der Kurs von dort aus wieder den Vorwärtsgang einlege.Ein Test dieser Marke würde vom aktuellen Niveau aus weitere 20 Prozent Abwärtspotenzial bedeuten und könnte die endgültige Kapitulation der Bullen darstellen. Aus marktpsychologischer Sicht sei dies die letzte Phase des Abverkaufs, ehe sich der Kurs stabilisieren würden und die Grundlage für die nächste Aufwärtsbewegung starten könne.